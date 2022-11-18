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Дмитрий Губерниев: Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов

Комментатор уверен, что футбол априори более коммерческий вид спорта.
18 ноября 2022 16:29
автор: Максим Скороходов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике фигуристов, которые критикую футболистов за большие зарплаты.

При этом эксперт решил не называть определенные фамилии.

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!!!! Футбол - коммерческий, дорогой вид спорта номер 1!!! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться!!! И в спорте и в жизни!!!» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Добавим, что 19 и 29 ноября в Самаре пройдет основная программа пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Одной из главных звезд этапа будет призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова.

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Комментатор уверен, что футбол априори более коммерческий вид спорта.
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