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Самоделкина лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России

Анна Фролова идет второй, Александра Трусова третьей.
19 ноября 2022 15:47
автор: Александр Евграфов

Софья Самоделкина лидирует после короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

За свое выступление фигуристка получила 73,15 балла. Второе место пока у Анны Фроловой (70,74), замыкает тройку лучших Александра Трусова (69,50). Далее расположились Ксения Гущина (69,31) и Софья Чаплыгина (62,79).

Соревнования в Самаре начались с минуты молчания в память об умершем накануне президенте Федерации фигурного катания на коньках России Александре Горшкове.

В воскресенье девушки выступят с произвольными программами.

источник: «Советский спорт»
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