Софья Самоделкина лидирует после короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.
За свое выступление фигуристка получила 73,15 балла. Второе место пока у Анны Фроловой (70,74), замыкает тройку лучших Александра Трусова (69,50). Далее расположились Ксения Гущина (69,31) и Софья Чаплыгина (62,79).
Соревнования в Самаре начались с минуты молчания в память об умершем накануне президенте Федерации фигурного катания на коньках России Александре Горшкове.
В воскресенье девушки выступят с произвольными программами.
источник: «Советский спорт»