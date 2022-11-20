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Худайбердиева и Базин выиграли пятый этап Гран-при России в танцах на льду

Соревнования проходят в Самаре.
20 ноября 2022 14:38
автор: Александр Поволоцкий

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место в танцах на льду в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Представители Московской и Самарской областей за два проката получили от судей 210,42 балла. Отметим, что в середине произвольной программы Базин допустил два падения.

Серебряные награды завоевали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд из Москвы. Они набрали 191,60 балла. Замкнули тройку призеров столичные фигуристы Полина Усова и Михаил Антонов (171,57).

Шестой этап пройдет с 25 по 27 ноября в Перми.

источник: «Советский спорт»
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