Худайбердиева и Базин выиграли пятый этап Гран-при России в танцах на льду

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место в танцах на льду в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Представители Московской и Самарской областей за два проката получили от судей 210,42 балла. Отметим, что в середине произвольной программы Базин допустил два падения.

Серебряные награды завоевали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд из Москвы. Они набрали 191,60 балла. Замкнули тройку призеров столичные фигуристы Полина Усова и Михаил Антонов (171,57).

Шестой этап пройдет с 25 по 27 ноября в Перми.