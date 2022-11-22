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Губерниев встал на сторону Трусовой в ее конфликте с Первым каналом

На этапе Гран-При России спортсменка вышла без нашивки федерального телеканала.
22 ноября 2022 00:01
автор: Глеб Шевяков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу назревшего конфликта фигуристки Александры Трусовой с Первым каналом.

Отмечается, что российский журналист встал на сторону серебряной призерши Олимпийских игр-2022.

«Не могу ничего сказать по поводу заговора, но журналисты всегда должны выполнять свою работу, независимо от ситуации или отношения к спортсменке. Когда комментаторы молчат, это демонстрирует их непрофессионализм. В этом случае, я всеми руками за Трусову. Мне хочется ее поддержать, все наши спортсмены этого заслуживают, – приводит слова Губернива Metaratings.ru.

Добавим, что во время турнира Гран-при России в Самаре Трусова вышла на микст-зону без нашивки Первого канала. В следствие этого, телевизионщики всячески игнорировали выступление спортсменки, а в эфир по ошибке проскользнула фраза олимпийского чемпиона Максима Транькова: «Трусова для Первого канала – все».

источник: Metaratings.ru
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