Тютюнина и Багин лидируют после ритм-танца на шестом этапе Гран-при России

Танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России по фигурному катанию.

На соревнованиях в Перми они получили за свое выступление 80,88 балла.

На втором месте расположились Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 79,05 балла, замыкают тройку лучших Александра Кравченко и Александр Шустицкой -67,27 балла.

Позже в Перми короткие программы представят спортивные пары, женщины и мужчины в одиночном катании.

Произвольные программы будут представлены в воскресенье.