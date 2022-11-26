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Тютюнина и Багин лидируют после ритм-танца на шестом этапе Гран-при России

Произвольные программы танцевальные дуэты представят в воскресенье.
26 ноября 2022 13:10
автор: Александр Евграфов

Танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России по фигурному катанию.

На соревнованиях в Перми они получили за свое выступление 80,88 балла.

На втором месте расположились Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 79,05 балла, замыкают тройку лучших Александра Кравченко и Александр Шустицкой -67,27 балла.

Позже в Перми короткие программы представят спортивные пары, женщины и мужчины в одиночном катании.

Произвольные программы будут представлены в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
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Тютюнина и Багин лидируют после ритм-танца на шестом этапе Гран-при России
Произвольные программы танцевальные дуэты представят в воскресенье.
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