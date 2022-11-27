Туктамышева выиграла шестой этап Гран-при России в Перми

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева выиграла шестой этап Гран-при России по фигурному катанию.

В произвольной программе она набрала 161,20 балла, что позволило ей в общей сумме обойти лидировавшую после исполнения короткой программы Софью Муравьеву.

У Туктамышевой – 239,94 балла, у Муравьевой – 239,15. Замкнула тройку лучших Алина Горбачева – 210,86 балла.

Для Туктамышевой эта победа стала второй в этом сезоне. Ранее фигуристка выиграла этап Гран-при в Москве.