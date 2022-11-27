Дэвис поздравила Тутберидзе с Днем матери

Российская фигуристка Диана Дэвис поздравила Этери Тутберидзе с Днем матери.

«Мамочка, мамулечка, я тебя очень сильно люблю.

Спасибо тебе за всё, за твою заботу, доверие , поддержку и любовь. Я это безмерно ценю. Ты самый близкий и родной человек.

Я очень постараюсь быть для тебя надежной поддержкой и опорой», - написала Дэвис в социальной сети.

Напомним, что Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, находящиеся в США фигуристы не смогли приехать на родину ради участия в Гран-при России.

Ранее ходили слухи, что Дэвис и Смолкин могут сменить спортивное гражданство.