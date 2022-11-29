World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юристы из Швейцарии не будут представлять Валиеву на слушаниях в CAS

На Играх в Пекине спортсменка выиграла золото в командном турнире.
29 ноября 2022 17:35
автор: Александр Поволоцкий

Швейцарская юридическая компания отказалась от сотрудничества с российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщает «Матч ТВ», Schellenberg Wittmer Ltd не будет представлять 16-летнюю спортсменку на слушаниях в CAS. Отметим, что защитой Камилой, скорее всего займутся юристы из России.

Напомним, что на ОИ-2022 в организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге, в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения командного турнира фигуристов так и не была проведена.

ВАДА воспользовалось своим правом и обратилось в CAS, в связи с затягиванием дела в РУСАДА, в международной организации требует дисквалифицировать российскую спортсменку на 4 года с момента принятия решения и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Это интересно:
Юристы из Швейцарии не будут представлять Валиеву на слушаниях в CAS
На Играх в Пекине спортсменка выиграла золото в командном турнире.
29.11.2022 17:35
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Трусова пропустит чемпионат России по прыжкам
О причинах пропуска соревнований спортсменка не сообщает.
28.11.2022 16:13
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Дэвис поздравила Тутберидзе с Днем матери
Данный праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.
27.11.2022 22:06
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Семененко победил на этапе Гран-при России, Яблоков - второй, Ковалев - третий
Соревнования проходили в Перми.
27.11.2022 18:47
Фигурное катание
Мишина и Галлямов уверенно победили на этапе Гран-при России
Соревнования проходят в Перми.
27.11.2022 16:22
Фигурное катание
Туктамышева выиграла шестой этап Гран-при России в Перми
Лидировавшая после короткой программы Муравьева вторая, проиграв победительнице всего 0,79 балла.
27.11.2022 14:30
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Тютюнина и Багин выиграли шестой этап Гран-при России в танцах на льду
Танцевальная пара набрала более двухсот баллов после исполнения произвольной программы.
27.11.2022 13:02
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Малинин победил на Гран-при Финляндии
Соревнования проходили в Эспоо.
26.11.2022 21:28
Фигурное катание
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России
Фигурист набрал более ста баллов за исполнение своей программы.
26.11.2022 18:38
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Мишина и Галлямов победили в короткой программе на шестом этапе Гран-при России
Соревнования проходят в Перми.
26.11.2022 17:02
Фигурное катание
«Австралия и Польша выйдут в плей-офф». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Тунис – Франция, Австралия – Дания, Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.
Малинину поставили меньше Семененко, Трусова снялась с чемпионата России по прыжкам. Что нового в фигурном катании
В Финляндии прошел последний отборочный этап международной серии Гран-при. Теперь известны шестерки финалистов во всех видах катания.
Каталажка вместо мундиаля. Как испанский болельщик хотел попасть на ЧМ-2022, а оказался в иранской тюрьме
Испанец Сантьяго Санчес намеревался дойти пешком до Катара, чтобы поболеть на чемпионате мира за свою сборную, но вояж обернулся для него кошмаром.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Коснулся или нет? Как Португалия победила Уругвай благодаря «недоголу Криштиану»
В заключительном матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии благодаря дублю Бруну Фернандеша обыграла Уругвай (2:0) и оформила досрочный выход в плей-офф.
Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 29.11.2022
29 ноября пройдут матчи третьего тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Каземиро «исполнил» Неймара! Как Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Пятикратные чемпионы мира одержали вторую победу в группе G – над сборной Швейцарии (1:0) – и досрочно вышли в 1/8 финала.
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика