Юристы из Швейцарии не будут представлять Валиеву на слушаниях в CAS

Швейцарская юридическая компания отказалась от сотрудничества с российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщает «Матч ТВ», Schellenberg Wittmer Ltd не будет представлять 16-летнюю спортсменку на слушаниях в CAS. Отметим, что защитой Камилой, скорее всего займутся юристы из России.

Напомним, что на ОИ-2022 в организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге, в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения командного турнира фигуристов так и не была проведена.

ВАДА воспользовалось своим правом и обратилось в CAS, в связи с затягиванием дела в РУСАДА, в международной организации требует дисквалифицировать российскую спортсменку на 4 года с момента принятия решения и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года.