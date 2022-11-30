CAS изменил релиз о получении иска по делу фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) изменил ноябрьский релиз о получении от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) иска к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщается на сайте CAS.

Ранее многократный перенос слушания стал основанием претензий к РУСАДА со стороны как ВАДА, так и СМИ. Но в нынешнем варианте релиза, размещенном на сайте CAS, отсутствует слово «многократный» и речь идет об однократном переносе.

В ноябре CAS принял к рассмотрению иск ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны Камилы Валиевой и потребовал ее дисквалификации на четыре года.

В феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого выяснилось, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 оказалась положительной. После этого Международный Олимпийский комитет отложил церемонию награждения победителей и призеров командного соревнования до выяснения всех обстоятельств.