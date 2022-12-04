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Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам

Турнир проходил в Санкт-Петербурге.
04 декабря 2022 17:15
автор: Максим Скороходов

Команда Евгения Плющенко, за которую выступали Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник и Анастасия Мишина в паре с Александром Галлямовым, стала победительницей чемпионата России по прыжкам.

Коллектив Плющенко набрала 16 очков, выиграв в четырех из пяти раундов.

Второй стала команда Этери Тутберидзе. За нее выступали Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, показавшие результат в 12 баллов.

Команда Алексея Мишина с 8 очками заняла третье место. В ее составе были Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским.

Добавим, что данный турнир проводился впервые в истории и проходил 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.

источник: «Советский спорт»
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