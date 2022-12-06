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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова включена в проморолик ISU (видео)

Она стала единственной россиянкой, попавшей в видеоряд ролика.
06 декабря 2022 14:32
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в Пекине 2022 года Анна Щербакова попала в проморлик ежегодной премии Skating Awards, присуждаемой Международным союзом конькобежцев (ISU).

Премия вручает лучшим фигуристам года в мире, голосование начнется 15 декабря. Сама премия будет вручена 5 февраля 2023 года

Кроме Щербаковой в ролике были включены фрагменты выступлений олимпийского чемпиона Нейтана Чена, Юдзуру Ханю, Шома Уно и других.

Анна Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании. В 2022 году она стала олимпийской чемпионкой игр в Пекине.

С 1 марта 2022 года все российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова включена в проморолик ISU (видео)
Она стала единственной россиянкой, попавшей в видеоряд ролика.
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