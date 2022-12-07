World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В CAS заявили, что не будут раскрыты детали подготовки к слушаниям по делу Валиевой

В организации сделали важное зявление.
07 декабря 2022 12:09

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет раскрывать детали подготовки к слушаниям по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

В ноябре CAS принял к рассмотрению иск ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны Камилы Валиевой и потребовал ее дисквалификации на четыре года.

Напомним, что в феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого выяснилось, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 оказалась положительной. После этого Международный Олимпийский комитет отложил церемонию награждения победителей и призеров командного соревнования до выяснения всех обстоятельств.

источник: ТАСС
Это интересно:
В CAS заявили, что не будут раскрыты детали подготовки к слушаниям по делу Валиевой
В организации сделали важное зявление.
07.12.2022 12:09
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова включена в проморолик ISU (видео)
Она стала единственной россиянкой, попавшей в видеоряд ролика.
06.12.2022 14:32
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Валиева победила в личном турнире чемпионата России по прыжкам
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 18:50
Фигурное катание
Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам
Турнир проходил в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 17:15
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Команда Мишина лидирует на чемпионате России по прыжкам после третьего раунда
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 15:40
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Команда Плющенко лидирует после первого раунда на чемпионате России по прыжкам
Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 15:37
Фигурное катание
«Надо расслабиться»: Сотникова дала совет Трусовой, как справиться с психологическими проблемами
Александра пока не одержала ни одной победы в новом сезоне.
03.12.2022 22:31
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Отборочный раунд женского чемпионата России по прыжкам отменен
В Федерации фигурного катания отметили, что в соревнованиях примут достаточное количество участниц.
03.12.2022 17:56
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Определились все участники финала чемпионата России по прыжкам
Коляда, Игнатов и Семененко примут участие в финальной части соревнований.
03.12.2022 14:18
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Чайковская выдвинута на должность главного тренера сборной России
Данную кандидатуру предложила ФФККР.
02.12.2022 16:14
Фигурное катание
«Стыдно унижать человека, который так много отдал стране». Ситуация с Роналду на ЧМ-2022 вызвала бурную реакцию
Криштиану Роналду впервые с 2008 года начал матч сборной Португалии на скамейке запасных - и хет-трик заменившего его Гонсалу Рамуша в игре 1/8 финала против Швейцарии (6:1) еще больше расколол футбольную общественность в оценках происходящего.
Зачем нужен Роналду, если есть Гонсалу Рамуш?! Как Португалия отгрузила шесть мячей Швейцарии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Героем матча Португалия - Швейцария (6:1) стал Гонсалу Рамуш, который вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик нынешнего чемпионата мира и вывел свою команду в 1/4 финала на Марокко.
Пепе забил в 39 лет! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«А я предупреждал, что так и будет». Александр Мостовой — о фиаско Испании на ЧМ-2022
Бывший лидер «Сельты» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении сборной Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 по пенальти).
Буну переплюнул Акинфеева! Как Испания вылетела с ЧМ-2022, не забив все три пенальти марокканскому вратарю
Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, сенсационно переиграв испанцев (0:0, пенальти - 3:0).
Делай как Эрве Ренар! Тренер Саудовской Аравии — главный фитнес-красавчик ЧМ-2022
Сборная Саудовской Аравии запомнилась на чемпионате мира в Катаре не только сенсационной победой над аргентинцами, но и внешним видом своего главного тренера. В 54 года француз Эрве Ренар выглядит как суператлет. Таким кубикам пресса и бицепсам при полном отсутствии лишнего веса позавидуют многие.
«Отдайте ему сразу все медали!» Как Большунов и Клэбо скучают друг без друга
В Кубках России и мира по лыжным гонкам прошло по два этапа. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо одержали несколько побед, но в общих зачетах идут только вторыми.
Может, Макрону лучше заняться беттингом? Букмекерский обзор
Последние новости из мира ставок на ЧМ-2022 в Катаре и не только.
«Хорватский кошмар» для японских пенальтистов и другие мемы ЧМ-2022
Последние события чемпионата мира в Катаре в картинках и видосах.
«Испанцы поймают Марокко на ошибках, швейцарцы выстоят против Роналду». Прогнозы Масалитина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Марокко – Испания и Португалия – Швейцария.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика