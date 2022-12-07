В CAS заявили, что не будут раскрыты детали подготовки к слушаниям по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет раскрывать детали подготовки к слушаниям по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

В ноябре CAS принял к рассмотрению иск ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны Камилы Валиевой и потребовал ее дисквалификации на четыре года.

Напомним, что в феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого выяснилось, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 оказалась положительной. После этого Международный Олимпийский комитет отложил церемонию награждения победителей и призеров командного соревнования до выяснения всех обстоятельств.