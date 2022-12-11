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Алексей Ягудин: Я могу предположить, что Хендрикс соревнуется, принимая допинг

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение по поводу высказывания бельгийской спортсменки Луны Хендрикс. Ранее Хендрикс усомнилась в силе российских фигуристок на фоне допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой.
11 декабря 2022 14:33

«Ничего не думаю о словах Хендрикс. Почему вообще я должен слушать какую-то бельгийскую спортсменку? Сразу вспомнил название повести «Никто и звать никак» — это про нее.

За всех я, конечно, говорить не могу, но в российском спорте и в фигурном катании, в частности, я никогда не встречался с какими-то случаями нечестной подготовки к соревнованиям в виде допингов. В нашей стране я не знаю ни одного фигуриста, который целенаправленно принимал бы допинг. Мнение Хендрикс меня не интересует. Я тоже могу на словах предположить, что она нечестно соревнуется, принимая допинг. Это всего лишь слова», — сказал Ягудин Sport24.

Это интересно:
Алексей Ягудин: Я могу предположить, что Хендрикс соревнуется, принимая допинг
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение по поводу высказывания бельгийской спортсменки Луны Хендрикс. Ранее Хендрикс усомнилась в силе российских фигуристок на фоне допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой.
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