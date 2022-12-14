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Щербакова – о победе в номинации «Спортсменка года»: Это огромная честь

18-летняя олимпийская чемпионка выразила благодарность своим тренерам.
14 декабря 2022 22:39
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Анна Щербакова отреагировала на признание ее спортсменкой года в ежегодной Национальной спортивной премии.

Отмечается, что олимпийская чемпионка, в первую очередь, поблагодарила своих тренеров.

«Оказаться в списке номинантов на эту награду огромная честь, а завоевать ее – вдвойне. Хочу поблагодарить всех наставников и людей, кто поддерживал и верил в меня на протяжении всех моих выступлений на льду. Огромное спасибо Татьяне Анатольевне Тарасовой за добрые слова в мой адрес. Очень ценю признание от легенды фигурного катания», – пишет 18-летняя спортсменка в своих соцсетях.

Добавим, что в номинации «Спортсменка года» Шербакова обошла в голосовании российскую лыжницу Наталью Непряеву и олимпийскую чемпионку по стрельбе Виталину Бацарашкину.

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