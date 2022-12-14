World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валиева присутствует в предварительном списке участников чемпионата России, Щербакова - нет

Турнир пройдет в Красноярске
14 декабря 2022 23:08
автор: Максим Скороходов

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата страны во всех дисциплинах.

Среди участников в соревновании одиночниц отсутствует oлимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Зато в нем есть Камила Валиева, а также Софья Акатьева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Виктория Федянина, Анна Фролова и Вероника Яметова.

Состав участников у мужчнин, пар и в дисциплине «Танцы на льду» можно посмотреть здесь.

Напомним, что чемпионат России состоится в Красноярске с 22 по 25 декабря. С учетом санкций данный турнир будет являться главным в сезоне для отечественных фигуристов.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Это интересно:
Валиева присутствует в предварительном списке участников чемпионата России, Щербакова - нет
Турнир пройдет в Красноярске
14.12.2022 23:08
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Щербакова – о победе в номинации «Спортсменка года»: Это огромная честь
18-летняя олимпийская чемпионка выразила благодарность своим тренерам.
14.12.2022 22:39
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Алексей Ягудин: Я могу предположить, что Хендрикс соревнуется, принимая допинг
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение по поводу высказывания бельгийской спортсменки Луны Хендрикс. Ранее Хендрикс усомнилась в силе российских фигуристок на фоне допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой.
11.12.2022 14:33
Фигурное катание
Загитова выступит в ледовом шоу Навки в Дубае
Представление называется «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
08.12.2022 15:12
Фигурное катание
В CAS заявили, что не будут раскрыты детали подготовки к слушаниям по делу Валиевой
В организации сделали важное зявление.
07.12.2022 12:09
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова включена в проморолик ISU (видео)
Она стала единственной россиянкой, попавшей в видеоряд ролика.
06.12.2022 14:32
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Валиева победила в личном турнире чемпионата России по прыжкам
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 18:50
Фигурное катание
Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам
Турнир проходил в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 17:15
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Команда Мишина лидирует на чемпионате России по прыжкам после третьего раунда
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 15:40
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Команда Плющенко лидирует после первого раунда на чемпионате России по прыжкам
Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
04.12.2022 15:37
Фигурное катание
И все-таки Мбаппе против Месси! Как Франция перемолола неуступчивых марокканцев и вышла в финал ЧМ-2022 на Аргентину
Сборная Франции благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани победила Марокко (2:0) и теперь будет защищать титул чемпиона мира в финале против Аргентины.
Вратарь Марокко Буну впервые пропустил не от своих! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Более 157 миллионов рублей — в одни руки! Успейте принять участие в итоговом розыгрыше «Джекпота» от «Лиги Ставок» 17.12.2022
17 декабря 2022 года состоится заключительный розыгрыш в рамках грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 500 миллионов рублей, которая стартовала 12 октября 2021 года и продолжалась в ежедневном режиме на платформах букмекерской компании «Лига Ставок».
Стоит ли ставить на Месси за 1,40? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки. Что нового в фигурном катании
Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» - «Самый ценный фигурист».
Алекс затмил Месси! Как НХЛ реагирует на 800-й гол Овечкина
Пока футбольный мир смакует подвиги Лионеля Месси на ЧМ-2022, за океаном новостную повестку монополизировал Александр Овечкин, после хет-трика в матче с «Чикаго» превратившийся в живую легенду НХЛ.
Так кто все-таки лучше — Месси или Марадона? Что говорят о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022
После полуфинала Аргентина - Хорватия (3:0) футбольный мир вовсю обсуждает Лионеля Месси.
Есть хет-трик и 800-й гол! Как Овечкин добрался до эпохальной отметки в погоне за великим рекордом Гретцки (видео)
В выездном матче НХЛ с «Чикаго» (7:3) Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка, забросив 800-ю шайбу в карьере.
Месси остался шаг до бессмертия! Как Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Сборная Аргентины благодаря дублю Хулиана Альвареса, а также голу и голевой передаче Лионеля Месси победила хорватов (3:0) и стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре.
«Интрига будет убита к перерыву, Мбаппе и Жиру забьют». Прогноз Булыкина на полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Франция - Марокко.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика