Валиева присутствует в предварительном списке участников чемпионата России, Щербакова - нет

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата страны во всех дисциплинах.

Среди участников в соревновании одиночниц отсутствует oлимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Зато в нем есть Камила Валиева, а также Софья Акатьева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Виктория Федянина, Анна Фролова и Вероника Яметова.

Состав участников у мужчнин, пар и в дисциплине «Танцы на льду» можно посмотреть здесь.

Напомним, что чемпионат России состоится в Красноярске с 22 по 25 декабря. С учетом санкций данный турнир будет являться главным в сезоне для отечественных фигуристов.