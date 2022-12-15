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Щербакова получила награду ISU Skating Awards 2023

15 декабря 2022 19:59

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова включена в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

В данной номинации также представлены Каори Сакамото (Япония), Нейтан Чен (США), Юма Кагияма, Сема Уно (оба — Япония), выступающие в парном катании Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) и Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай), а также Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), выступающие в танцах на льду.

Награда будет вручаться в шести категориях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф» и «Лучший тренер».

Также будет вручена награда «За жизненные достижения». Россия представлена лишь в одной номинации. На приз «Лучший новичок» номинированы Изабо Левито (США), Нина Петрыкина (Эстония), Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия), Анастасия Смирнова/Данил Сияница (США), Ринка Ватанабе (Япония). На награду «Лучший тренер» претендуют Рафаэль Арутюнян (США), Ромэн Агенауэр (Франция), Миэ Хамада (Япония), Чжао Хунбо (Китай), Стефан Ламбьель (Швейцария), Патрис Лозон (Канада), Соноко Накано (Япония) и Тодд Санд (США).

Полный список номинантов опубликован на официальном сайте ISU. Голосование будет проходить с 15 по 31 декабря 2022 года, проголосовать можно по данной ссылке. Церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

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