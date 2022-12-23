Вайцеховская прокомментировала массовое снятие фигуристов с ЧР: Ответ у меня только один

Бывшая спортсменка, а ныне журналист Елена Вайцеховская прокомментировала массовое снятие фигуристов с чемпионата России в Красноярске.

«Из-за тяжелого гриппа партнерш соревнования не смогут продолжить Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, а Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол выступать даже не начинали. В мужском турнире - минус Кондратюк: травма спины все еще не позволяет Марку кататься в полную силу.

ачем тренеры, причем, опытные, лучше других понимающие масштаб бедствия, вообще заявили своих спортсменов на чемпионат страны? Ответ лично у меня один. Спортсмены, как правило, так устроены, что отказаться от соревнований их может заставить только абсолютный форс-мажор», - написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Напомним, после короткой программы олимпийский чемпион в командном первенстве Марк Кондратюк занимал только 12-е место.

Сегодня стало известно о том, что девушка Кондратюка - серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова также не примет участия в чемпионате по медицинским показателям.