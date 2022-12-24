Вайцеховская объяснила падения Худайбердиевой на чемпионате России

Спортивный журналист Елена Вайцеховская назвала в качестве причины падений фигуристки Елизаветы Худайбердиевой на чемпионате России. Спортсменка выступает в паре с Егором Барзиным.

«Сколько ни ломала голову, никакая другая причина в отношении Лизы Худайбердиевой на ум просто не приходит. Стресс от мысли, что «сейчас я упаду» пришел, думаю, все-таки позже», - написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Худайбердиева и Базин лидировали после ритм-танца (83,70). В произвольной программе они также показали лучший результат, набрав 119,76 балла. В сумме их результат составил 203,46 балла.

Второе место у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (197,59), замкнули тройку лучших Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).