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Вайцеховская объяснила падения Худайбердиевой на чемпионате России

Фигуристка ошиблась и в ритм-танце, и в произвольной программе, но смогла завоевать золото в паре с Егором Базиным.
24 декабря 2022 16:50

Спортивный журналист Елена Вайцеховская назвала в качестве причины падений фигуристки Елизаветы Худайбердиевой на чемпионате России. Спортсменка выступает в паре с Егором Барзиным.

«Сколько ни ломала голову, никакая другая причина в отношении Лизы Худайбердиевой на ум просто не приходит. Стресс от мысли, что «сейчас я упаду» пришел, думаю, все-таки позже», - написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Худайбердиева и Базин лидировали после ритм-танца (83,70). В произвольной программе они также показали лучший результат, набрав 119,76 балла. В сумме их результат составил 203,46 балла.

Второе место у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (197,59), замкнули тройку лучших Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).

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Вайцеховская объяснила падения Худайбердиевой на чемпионате России
Фигуристка ошиблась и в ритм-танце, и в произвольной программе, но смогла завоевать золото в паре с Егором Базиным.
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