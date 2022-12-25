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Алиев высказался о показательном номере Туктамышевой на чемпионате России

Фигурист восхитился представлением коллеги.
25 декабря 2022 14:54

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о Елизавете Туктамышевой, которая выступила с показательным номером на чемпионате России в Красноярске.

«Я могу сказать одно: императрица есть императрица. Елизавета - это, конечно, какой-то пожар. Она своим катанием дарит улыбки, вызывает на какие-то эмоции», - сказал спортсмен в эфире федерального канала.

Напомним, что Туктамышева, ставшая бронзовым призером национального чемпионата, исполнила показательную постановку под песню Бейонсе и Кендрика Ламара «Freedom».

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