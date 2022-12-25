«Хочется, чтобы это не заканчивалось»: Бойкова - о победе на чемпионате России

Фигуристка Александра Бойкова поделилась своими эмоциями от победы на чемпионате России в Красноярске.
«Невероятная неделя! Долгожданный результат. Так много различных эмоций я не переживала давно: радость, сомнение, гордость… Но это так круто! Хочется, чтобы это не заканчивалось.
Спасибо всем, кто помогал нам с Димой Козловским, кто был рядом и кто поддерживал дистанционно! Всем болельщикам, близким, тренерам!», - написала спортсменка в своих соцсетях.
Напомним, Бойкова и Козловский стали лучшими в соревнованиях спортивных пар. Серебро выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а бронза досталась Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.
Турнир завершился 25 декабря показательными выступлениями фигуристов.