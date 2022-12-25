Алиев о своем четвертом месте на ЧР: Это не столь сейчас важно

Чемпион Европы в фигурном катании Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам по окончании чемпионата России в Красноярске, на котором он занял только четвертое место.

«Конечно, медаль у нас всего деревянная… Но это не столь сейчас важно! Здорово, что мне удалось показать вам свои программы и доставить хорошие эмоции. Двигаемся дальше, еще одна ступенька позади…

Но скоро… У нас у всех с вами Новый год. И я хочу вас поздравить с наступающим праздником. И пожелать от себя, большого и крепкого здоровья, уюта, тепла и любви! И чтобы все ваши заветные желания всегда исполнялись. Люблю вас и говорю Спасибо!», - написал спорстмен в своем телеграм-канале.

Добавим, что победителем соревнований в мужском одиночном катании стал участник пекинской Олимпиады Евгений Семененко.