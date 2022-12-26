Украина потребовала исключить Щербакову из списка номинантов на премию ISU

Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФКК) направила письмо в ISU с требованием исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа претендентов на премию Skating Awards.

Напомним, что россиянка представлена в категории «самый ценный фигурист». Церемония состоится 5 декабря.

Добавим, что после победы на Олимпиаде Щербакова перенесла операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. Спортсменка не принимает участия в соревнованиях и активно участвует в медиапроектах.

Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным Анна ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».