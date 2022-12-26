Роднина в шоке от требования Украины исключить Щербакову из списка номинантов на премию ISU

Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о просьбе Украины исключить Анну Щербакову из числа претендентов на премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

«Все, что творит Украина, я уже ничего не думаю, это бред сумасшедший. Лишний раз напоминание о себе, вот и всё. Какое место имеет украинская федерация по всем своим результатам? Какое они влияние имеют на Международном союзе конькобежцев по всем видам? Это у нас конькобежные виды спорта, фигурное катание и шорт-трек», - приводит слова Родиной Metaratings.

Напомним, церемония вручения награды состоится 5 декабря.

Добавим, что после победы на Олимпиаде Щербакова перенесла операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. Спортсменка не принимает участия в соревнованиях и активно участвует в медиапроектах.

Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным Анна ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».