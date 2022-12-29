Валиева не собирается пить шампанское в новогоднюю ночь

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, выпьет ли она шампанского в новогоднюю ночь.

«Нет, зачем?», - ответила фигуристка на вопрос в телеэфире.

Напомним, что в феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого выяснилось, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 оказалась положительной. После этого Международный Олимпийский комитет отложил церемонию награждения победителей и призеров командного соревнования до выяснения всех обстоятельств.

На завершившемся в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева завоевала серебряную награду.