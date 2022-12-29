Камила Валиева поделилась впечатлениями от чемпионата России по фигурному катанию.
Напомним, что спортсменка заняла второе место. У Валиевой
«Чемпионат России прошел очень волнительно, потому что после короткой программы я не попадала на пьедестал. В произвольной программе нужно было сделать максимум. Почти все сделала. Я очень рада, что сделала четверной тулуп, потому что на последних стартах у меня не получался даже один, а тут сразу два», — заявила Валиева в телеэфире.
Добавим, что первой стала Софье Акатьевой. Замкнула тройку призеров Елизавета Туктамышева.
источник: «Советский спорт»