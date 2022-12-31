Олимпийская чемпионка раскритиковала американские СМИ за восхищение Валиевой в образе Уэнсдей

Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель раскритиковала статью американского Today, в которой журналисты восхищались показательным номером Камилы Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс на чемпионате России.

«Какое отвратительное оскорбление фигуристов сборной США, которые уехали с Олимпиады без медалей, потому что эта фигуристка и ее команда лгали и жульничали», - написала Дюамель в социальных сетях.

Напомним, что Международный олимпийский комитет решил не проводить награждение командного турнира Пекина-2022 пока не завершится расследование допингового дела Валиевой. Предварительными победителями являются российские фигуристы, на втором месте оказалась сборная США.