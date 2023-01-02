Щербакова объяснила, почему не стала подводить итоги 2022 года

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова рассказала, чем ей запомнился 2022 год, и почему она не стала подводить его итоги.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И просто хочу пожелать всем счастья.Этот год у меня получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги. Но многие события не забудутся никогда», - написала фигуристка.

Напомним, в 2022 году Щербакова стала олимпийской чемпионкой.

В настоящее время спортсменка восстанавливается после перенесенной на колене операции и не принимает участия в соревнованиях, что не мешает ей вести активную светскую жизнь и быть занятой в различных медиапроектах.