Фигуристка Костюкович завершила карьеру

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступавшая в парном катании, в своих социальных сетях объявила о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо, что это было в моей жизни! Много незабываемых эмоций, ярких моментов, близких друзей, разных событий, непередаваемых ощущений, колоссального опыта и насыщенный эпизод моей жизни проведенный в этом прекрасном виде спорта. Я благодарна родителям, за то что когда-то они отвели меня на каток», - говорится в сообщении Костюкович.

Полина Костюкович в паре с Дмитрием Ялиным в 2018 году выиграли серебряные медали, а годом позже бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров. Также Костюкович выступала в паре с Алексеем Брюхановым. Их пара распалась в апреле 2022 года.