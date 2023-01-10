Евгения Медведева попала на обложку Зимних Олимпийских Игр 2026 года (фото)

Россиянка Евгения Медведева появилась на обложке Зимних Олимпийских Игр 2026 года. Снимок 23-летней уроженки Москвы стал лицом раздела «Фигурное катание».
Напомним, Медведева является серебряным призером ОИ-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Кроме того, она дважды выигрывала чемпионат мира.
Что касается Игр 2026 года, то они пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.
источник: «Советский спорт»