Тарасова считает, что российское фигурное катание не пострадает от уезда Назарычева в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о российском фигуристе Михаиле Назарычеве, уехавшем из страны.

«Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания отсутствие Назарычева – не потеря. Он уехал в США? Ну, удачи ему. Это его личный выбор. Он может со своей жизнью делать всё, что хочет», - приводит слова Тарасовой «Метарейтинг».

Добавим, что Назарычев выступал паре с Юлией Артемьевой, вместе с которой побежал на этапе юниорского Гран-при, а также брал бронзу на чемпионате мира в той же возрастной категории.