РУСАДА сообщило ВАДА об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил

Российская фигуристка Камила Валиева угодила в допинговый скандал на Олимпиаде 2022 года. В ее пробе, которую взяли в декабре 2021-го, обнаружили запрещенные препараты.

ВАДА и МОК выступали за немедленную дисквалификацию спортсменки, однако, CAS разрешил ей продолжить выступления в Пекине, после чего началось расследование случившегося.

Сегодня, 13 января, Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировал ВАДА об отсутствии вины фигуристки в нарушении антидопинговых правил.

Ожидается, что ВАДА будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.