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Призер чемпионата США, избежавшая наказания за допинг, требует дисквалификации Валиевой

Американка могла быть отстранена от спорта на длительный срок.
14 января 2023 16:45
автор: Александр Поволоцкий

Американская фигуристка Джессика Калаланг прокомментировала решение РУСАДА по делу россиянки Камилы Валиевой.

Напомним, что дисциплинарный комитет организации постановил, что 16-летняя спортсменка должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России-2021 года, когда она сдала положительную пробу.

«Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым (эмодзи – «сарказм»). Допинг есть допинг, он автоматически должен приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию», — написала Калаланг на своей странице в соцсети.

Отметим, что в 2021 году Калаланг сдала положительную допинг-пробу. Ей грозило до четырех лет дисквалификации, но американке удалось избежать сурового наказания. Выяснилось, что вещество попало в ее организм спортсменки через косметику.

источник: «Советский спорт»
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