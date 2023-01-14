Призер чемпионата США, избежавшая наказания за допинг, требует дисквалификации Валиевой

Американская фигуристка Джессика Калаланг прокомментировала решение РУСАДА по делу россиянки Камилы Валиевой.

Напомним, что дисциплинарный комитет организации постановил, что 16-летняя спортсменка должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России-2021 года, когда она сдала положительную пробу.

«Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым (эмодзи – «сарказм»). Допинг есть допинг, он автоматически должен приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию», — написала Калаланг на своей странице в соцсети.

Отметим, что в 2021 году Калаланг сдала положительную допинг-пробу. Ей грозило до четырех лет дисквалификации, но американке удалось избежать сурового наказания. Выяснилось, что вещество попало в ее организм спортсменки через косметику.