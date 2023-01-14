«Абсурд»: Зеппельт – о решении РУСАДА признать Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил

Немецкий журналист Хайо Зеппельт отреагировал на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Накануне, 13 января, РУСАДА оправдало юную спортсменку по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Абсурдно – такое случается лишь в недемократических спортивных структурах, лишенных прозрачности: Валиева очищена от допинг-истории РУСАДА, вердикт которого «невиновна». Российский спорт, похоже, неспособен создать заслуживающие доверия независимые структуры. Но МОК хочет, чтобы российские спортсмены были в Париже», – написал журналист в соцсети.

Напомним, Валиева угодила в допинговый скандал на Олимпиаде 2022 года. В ее пробе, которую взяли в декабре 2021-го, обнаружили запрещенные препараты.

ВАДА и МОК выступали за немедленную дисквалификацию спортсменки, однако, CAS разрешил ей продолжить выступления в Пекине, после чего началось расследование случившегося.