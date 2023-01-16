Чемпионка Европы Косторная перешла в парное катание

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная перешла в парное катание, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Буяновой.

Косторная начала тренироваться у Буяновой в марте 2022 года, перейдя к ней от Этери Тутберидзе. В конце лета спортсменка перенесла операцию на бедре, а зимой попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей в рамках ледового шоу.

«Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. Они пошли к Сергею Рослякову. В общем, Алена выбрала парное катание», - отметила Буянова.