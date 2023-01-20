Объявлены составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию

Объявлены составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой, которые выступят на Кубке Первого канала.

Таким образом, в коллектив «Нас не догонят» вошли: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

За команду «Красная машина» выступят: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Напомним, что соревнования пройдут в Москве с 21 по 22 января.