World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Объявлены составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию

Соревнования пройдут в Москве с 21 по 22 января.
20 января 2023 12:16

Объявлены составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой, которые выступят на Кубке Первого канала.

Таким образом, в коллектив «Нас не догонят» вошли: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

За команду «Красная машина» выступят: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Напомним, что соревнования пройдут в Москве с 21 по 22 января.

Это интересно:
Объявлены составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию
Соревнования пройдут в Москве с 21 по 22 января.
20.01.2023 12:16
Фигурное катание
Россия не примет этапы Гран-при ISU в сезоне-2023/24
Россия не примет этапы Гран-при ISU в сезоне-2023/24
Международный союз конькобежцев продлил запрет на проведение соревнований в России.
18.01.2023 16:10
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Чемпионка Европы Косторная перешла в парное катание
Чемпионка Европы Косторная перешла в парное катание
Фигуристка завершила работу с заслуженным тренером России Еленой Буяновой.
16.01.2023 14:27
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Призер чемпионата США, избежавшая наказания за допинг, требует дисквалификации Валиевой
Американка могла быть отстранена от спорта на длительный срок.
14.01.2023 16:45
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Абсурд»: Зеппельт – о решении РУСАДА признать Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил
«Абсурд»: Зеппельт – о решении РУСАДА признать Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил
Немецкий журналист подчеркнул, что в России не могут создать независимые структуры.
14.01.2023 16:30
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
РУСАДА сообщило ВАДА об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил
Руководство ВАДА будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
13.01.2023 19:48
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Тотьмянина поддержала находящего в реанимации в тяжелом состоянии Костомарова
У фигуриста диагностировaны левостороннюю пневмонию, грипп и сeпсис.
11.01.2023 20:38
Фигурное катание
Костомаров введен в медикаментозную седацию
В дуэте с Татьяной Навкой он стал олимпийским чемпионом 2006 года.
11.01.2023 13:49
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Тарасова считает, что российское фигурное катание не пострадает от уезда Назарычева в США
Спортсмен собирается менять гражданство.
10.01.2023 17:17
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Валиева и Туктамышева вошли в список участников Кубка Первого канала
Турнир пройдет в Москве.
10.01.2023 15:52
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика