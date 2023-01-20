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Чайковская утверждена в качестве главного тренера сборной России по фигурному катанию

Ранее эту должность занимал Александр Горшков, скончавшийся в ноябре прошлого года.
20 января 2023 19:27
автор: Александр Евграфов

Министерство спорта утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию, сообщается на сайте министерства.

Она сменит на этом посту Александра Горшкова, бывшего президента Федерации фигурного катания России, скончавшегося в ноябре минувшего года.

Елене Чайковской 83 года, она является чемпионкой СССР в одиночном катании, мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР и России. Под ее руководством тренировались олимпийские чемпионы Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

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Ранее эту должность занимал Александр Горшков, скончавшийся в ноябре прошлого года.
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