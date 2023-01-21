Команда Загитовой обыгывает команду Валиевой после коротких программ на Кубке Первого канала

Команда «Красная машина» лидирует после коротких программ на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Напомним, что капитаном сборной является олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Игр в Пхенчхане Алина Загитова. Ее соперником является команда «Нас не догонят» (капитан - Камила Валиева).

По итогам первого дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. В активе «Нас не догонят» 738,31 балла.

Кубок Первого канала продолжится 22 января произвольными программами фигуристов