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Команда Загитовой обыгывает команду Валиевой после коротких программ на Кубке Первого канала

Соревнования проводятся в третий раз.
21 января 2023 21:35
автор: Александр Поволоцкий

Команда «Красная машина» лидирует после коротких программ на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Напомним, что капитаном сборной является олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Игр в Пхенчхане Алина Загитова. Ее соперником является команда «Нас не догонят» (капитан - Камила Валиева).

По итогам первого дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. В активе «Нас не догонят» 738,31 балла.

Кубок Первого канала продолжится 22 января произвольными программами фигуристов

источник: «Советский спорт»
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