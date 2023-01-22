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Зинина останется на неделю в больнице после падения на Кубке Первого канала

Фигуристка рассказала о своем самочувствии.
22 января 2023 13:06
автор: Александр Евграфов

Фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, проведет неделю в больнице.

«Мне сделали все необходимые исследования. К счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и отек тканей. К сожалению, мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице. Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить», - написала Зинина в соцсетях.

В субботу Зинина неудачно упала после исполнения тройного лутца и не смогла самостоятельно покинуть лед. Позже спортсменка была госпитализирована.

В команде Камилы Валиевой Зинину заменит Ксения Гущина. Кубок Первого канала проходит в Москве 21-22 января.

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