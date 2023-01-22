Команда Загитовой стала победителем командного турнира на Кубке Первого канала

В воскресенье, 22 января, завершился командный турнир в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Отметим, что победителем стала команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова. Коллектив получил 2344,24 балла. Команда Камилы Валиевой, а именно «Нас не догонят», получила 2275,47 балла.

В произвольной программе в парных соревнованиях победили Александра Бойкова — Дмитрий Козловский («Нас не догонят»). У мужчин победителем стал Дмитрий Алиев («Нас не догонят»), а у женщин Софья Акатьева («Красная машина»).