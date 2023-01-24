Состояние Костомарова улучшилось, фигурист постепенно приходит в себя

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, улучшается, сообщает ТАСС.

По данным источника, спортсмен постепенно начинает приходить в сознание, но у него все еще держится температура. По словам врачей, ему предстоит долгое восстановление.

Ранее сообщалось, что 45-летний фигурист был отключен от аппарата ЭКМО, который искусственно насыщал его кровь кислородом.

Костомаров был экстренно госпитализирован в реанимацию с пневмонией 10 января, а позже был переведен в больницу «Коммунарки», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.

Костомаров, заслуженный мастер спорта России, стал олимпийским чемпионом в паре с Татьяной Навкой на Олимпиаде 2006 года в Турине, а после объявил о завершении карьеры. Он является также двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.