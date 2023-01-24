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Трусова не стала скрывать, что хейт в соцсетях бил по ее состоянию

Фигуристка не понимала, почему люди пишут ей гадости в комментариях.
24 января 2023 19:27
автор: Артур Гичунцев

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что серьезно переживала из-за критики в соцсетях. По словам спортсменки, она не понимала, почему люди пишут ей гадости в комментариях.

«Сейчас абсолютно спокойно отношусь, это их мнение, пусть пишут. У меня есть очень большая фан группы, от них исходит большая поддержка. Есть большая фан-группа в Китае, они присылают постоянно подарки, огромное количество, умудряются доставлять оттуда», – добавила Трусова в эфире RuTube-канала «Говорит Инсайт».

Напомним, Александра Трусова – серебряный призер ОИ-2022. Также она выигрывала бронзу на чемпионате мира и две бронзы на чемпионате Европы.

источник: «Советский спорт»
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Трусова не стала скрывать, что хейт в соцсетях бил по ее состоянию
Фигуристка не понимала, почему люди пишут ей гадости в комментариях.
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