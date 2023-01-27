В Италии рассказали, почему позволили Грасслю тренироваться у Тутберидзе

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос рассказал, почему позволил фигуристу Даниэлю Грасслю тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

«Нет никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа Этери Тутберидзе поддерживает СВО. Если кто-нибудь найдет и покажет мне документ такого рода, то я первый скажу Даниэлю, чтобы он прекратил свое сотрудничество», - пояснил Джиос итальянским журналистам.

Добавим, что после короткой программы чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящем в финском Эспоо Грассль занимает восьмое.

Произвольные прокаты одиночники представят 27 января, соревнования начнутся в 19:00 по Москве.