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В Италии рассказали, почему позволили Грасслю тренироваться у Тутберидзе

К легенде российского тренерского цеха не придраться.
В Италии рассказали, почему позволили Грасслю тренироваться у Тутберидзе
27 января 2023 14:53
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос рассказал, почему позволил фигуристу Даниэлю Грасслю тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

«Нет никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа Этери Тутберидзе поддерживает СВО. Если кто-нибудь найдет и покажет мне документ такого рода, то я первый скажу Даниэлю, чтобы он прекратил свое сотрудничество», - пояснил Джиос итальянским журналистам.

Добавим, что после короткой программы чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящем в финском Эспоо Грассль занимает восьмое.

Произвольные прокаты одиночники представят 27 января, соревнования начнутся в 19:00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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