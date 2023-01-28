Экс-россиянка Губанова стала чемпионкой Европы в фигурном катании

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, выиграла золото чемпионата Европы в Финляндии.
Экс-россиянка в сумме набрала 199,91 балл и обошла бельгийку Луну Хендрикс и швейцарку Кимми Репонд.
Четвертое место заняла еще одна бывшая россиянка - Екатерина Куракова, представляющая Польшу.
Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах по решению МОК.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Женщины
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.
4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90.
5. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 185,92.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 183,74.
7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96.
8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29.