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Аполлинария Панфилова: Травма-то совместимая со спортом, если бы ее начали лечить сразу

Российская фигуристка Аполлинария Панфилова прокомментировала состояние своего здоровья. Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов объявили о завершении карьеры после того, как пропустили два года из-за травм.
02 февраля 2023 13:39

««Моя травма могла бы быть не такой серьезной, если бы не было врачебной ошибки. У меня травма глупая получилась: в один из дней Димы не было, и я решила сходить на тренировку без него. При разминке в зале я неудачно запрыгнула на степ, и у меня нога слетела, хрустнула. Я сначала не понимала, что произошло, но потом дошла до раздевалки и поняла, что всё: конёк я не могу надеть, у меня нога не влазит, ходить я тоже не могу — мне больно.

Я еле допрыгала до машины с мамой, мы поехали в травмпункт, и мне там сказали, что у меня растяжение и всё будет хорошо через две недели. Я подумала: «Ладно, хорошо». Сижу дома две недели, у меня ничего не проходит — я снова пошла в этот же травмпункт. Мне сказали: «Ну, подожди ещё». Я подождала еще, потом пошла к другому врачу, он сказал: «У тебя перелом, но все будет хорошо через две недели, он уже сросся». Я подумала: «Ну ладно, еще две недели подожду». В итоге ничего не проходило с конца марта до лета. Потом мне папа предложил съездить в Израиль. Там мне сказали, что у меня действительно был перелом, но из-за того, что мне его не лечили, он сросся неправильно и там скопилась жидкость в суставе — ее нужно было убирать и проходить лечение.

Травма-то совместимая со спортом, если бы ее начали лечить сразу. Сейчас все хорошо, но есть ряд элементов, которые я не могу выполнять. Если я начну их делать, то у меня начнет болеть. На обезболивающих, наверное, все спокойно можно делать, но мы это не проверили (улыбается)», — сказала Панфилова Чемпионату.

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Аполлинария Панфилова: Травма-то совместимая со спортом, если бы ее начали лечить сразу
Российская фигуристка Аполлинария Панфилова прокомментировала состояние своего здоровья. Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов объявили о завершении карьеры после того, как пропустили два года из-за травм.
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