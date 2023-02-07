Фигуристу Костомарову ампутировали стопу левой ноги

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали стопу левой ноги, сообщает источник Telegram-канала 112.

По данным источника, операция была проведена на обеих ногах. На правой удалось удалить некроз на части стопы, но на левой ноге зона поражения оказалась больше и пришлось прибегнуть к ампутации.

Спортсмен находится в сознании и под постоянным наблюдением врачей.

45-летний Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой пневмонией, длительное время находился в медикаментозной коме. После выхода из нее, возникли многочисленные осложнения.