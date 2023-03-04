«Положительная динамика есть»: Костомаров начал приходить в себя

Олимпийский чемпион Роман Костомаров пошел на поправку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что бывший спортсмен начал приходить в сознание и понемногу двигаться.

«До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», – добавил источник.

Напомним, 46-летний Костомаров попал в больницу с тяжелой формой пневмонии, которая спровоцировала ряд других проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось ампутировать ему конечности из-за некроза тканей.