Алена Косторная: Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе

Российская фигуристка Алена Косторная не собирается завершать карьеру. По словам бывшей ученицы Этери Тутберидзе, она намерена доказать свою состоятельность в ближайшем будущем.

«Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе. Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера и я смогу вывести свои титулы на новый уровень. На самом деле вспоминаю о них только тогда, когда меня представляют на шоу. А так, никогда стараюсь не выставлять напоказ», – заявила 19-летняя фигуристка в соцсети.

Напомним, Косторная – чемпионка Европы 2020 года. Сезон-2021/22 спортсменка пропустила из-за перелома руки. Сейчас она тренируется под руководством Елены Буяновой из ЦСКА.