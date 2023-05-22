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В МГУ подтвердили, что Медведева ушла из университета

Фигуристка не смогла получить высшее образование.
22 мая 2023 17:32
автор: Максим Скороходов

Московский государственный университет (МГУ) подтвердил, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекратила учебу.

«Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем её учеба была прекращена», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ.

Ранее Медведева заявила, что была вынуждена закончить учебы из-за конфликта с руководством университета. В МГУ заявили, что никогда не взаимодействовали со спортсменкой.

Добавим, что Медведева официально не заявляла о завершении профессиональной карьеры, но в последнее время выступает исключительно в ледовых шоу.

источник: «РИА Новости»
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