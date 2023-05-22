В МГУ подтвердили, что Медведева ушла из университета

Московский государственный университет (МГУ) подтвердил, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекратила учебу.

«Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем её учеба была прекращена», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ.

Ранее Медведева заявила, что была вынуждена закончить учебы из-за конфликта с руководством университета. В МГУ заявили, что никогда не взаимодействовали со спортсменкой.

Добавим, что Медведева официально не заявляла о завершении профессиональной карьеры, но в последнее время выступает исключительно в ледовых шоу.