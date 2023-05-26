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«Первые два-три года - ад, но жизнь станет хорошей». Паралимпиец дал совет Костомарову

Фигуристу при лечении пришлось пройти через ампутацию.
26 мая 2023 13:25
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Фадеев рассказал, через что пройдет победитель Олимпийских игр в танцах на льду Роман Костомаров.

«Первые два-три года — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение. Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях», - приводит News.ru слова паралимпийца.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после ослoжнений на фоне пневмонии. В результате некрoза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп.

источник: News.ru
«Первые два-три года - ад, но жизнь станет хорошей». Паралимпиец дал совет Костомарову
Фигуристу при лечении пришлось пройти через ампутацию.
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