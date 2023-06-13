Трусова и Кондратюк примут участие в сборах в Ереване

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк и серебряный призер Игр Александра Трусова примут участие в сборах в Ереване, которую проводит тренер Светлана Соколовская.

«Завтра утром (14 июня) вылетаем всей нашей группой — Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Фёдоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов — на сбор в Ереване. Он продлится до 29 июня. Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Ранее группы тренеров Соколовской и Рукавицына часто проводили совместные сборы.