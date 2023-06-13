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Трусова и Кондратюк примут участие в сборах в Ереване

Группа тренера Светланы Соколовской отправятся в столицу Армении.
13 июня 2023 23:27
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк и серебряный призер Игр Александра Трусова примут участие в сборах в Ереване, которую проводит тренер Светлана Соколовская.

«Завтра утром (14 июня) вылетаем всей нашей группой — Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Фёдоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов — на сбор в Ереване. Он продлится до 29 июня. Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Ранее группы тренеров Соколовской и Рукавицына часто проводили совместные сборы.

источник: ТАСС
Трусова и Кондратюк примут участие в сборах в Ереване
Группа тренера Светланы Соколовской отправятся в столицу Армении.
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